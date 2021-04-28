В Кремле допустили объединение регионов при согласии жителей
Кремль не исключает возможного объединения российских регионов, но это должно быть желанием самого населения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, такая мера возможна, но инициатива должна исходить от жителей, а не навязываться сверху.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что нынешний принцип административно-территориального деления России «неправильный» и столько регионов стране не нужно. В частности, он предложил объединить с соседями Еврейскую автономную область и Курган.
Ранее главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвала власти не рассуждать об объединении субъектов РФ, а перестать «мочить бизнес».
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