В Кремле допустили объединение регионов при согласии жителей

Кремль не исключает возможного объединения российских регионов, но это должно быть желанием самого населения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая мера возможна, но инициатива должна исходить от жителей, а не навязываться сверху.