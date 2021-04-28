«Продолжат хиреть»: Экономист раскритиковала идею укрупнения регионов

«Не он (вице-премьер Марат Хуснуллин – прим. НСН) первый, эти попытки укрупнения длятся уже достаточно давно, но, слава Богу, в десятых годах затормозили. Укрупнения не решают ни одной проблемы. Не метод это, не метод экономического роста. Дело же не в том, как стулья расставлены», - отметила Зубаревич.

Она подчеркнула, что попытка решить экономические проблемы укрупнением регионов выглядит смешно, так как это ни к чему не приведет.

«Что делать? Бизнес меньше мочить и давить, развиваться быстрее, тогда можно больше регионам добавлять субсидий на развитие. А мы не развиваемся и топчемся, еще и бизнес мочим. И смешно пытаться решить эти проблемы объединением субъектов», - заявила эксперт.

Более того, укрупнение регионов только добавит сложностей и без того депрессивным областям страны, отметила она.

«Еврейская автономная область сейчас субъект высокодотационный. Если ее объединят с Хабаровским краем, конечно, столько денег она как муниципальный район она не увидит, потому что Хабаровский край так ее поддерживать, как федеральный центр не сможет. Курганскую область я вообще не понимаю, зачем объединять. Регион, да, проблемный, депрессивный, но там довольно крупный центр. Как только вы его объедините этот регион с чем-то, центр начнет хиреть еще больше, так всегда бывает», - объяснила Зубаревич.