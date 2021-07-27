«Окупается за три дня». В России предрекли бум электросамокатов

Электросамокаты удобно использовать при передвижении на небольшие расстояния, они популярны уже не только в Москве, но и в регионах, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции в НСН.



«Это тренд, это глобальный мировой тренд. Например, парковка стоит 380 рублей в час, за три километра до этого места я знаю, где поставить машину бесплатно. Я иду на работу, за это время за парковку я бы заплатил 3 тысячи рублей. Самокат в таком случае окупается за три дня. Либо три дня парковки, либо я покупаю дешевый самокат и на нем спокойно доезжаю за пять-десять минут до нужной точки. Так делают несколько десятков тысяч человек в Москве, может, уже больше. В небольших городах до магазина доехать можно либо на автомобиле, либо на электросамокате. Низкая стоимость и практически бесплатная эксплуатация будут способствовать их дальнейшему распространению », - отметил он.