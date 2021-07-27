В ДОСААФ захотели запретить электросамокатчикам ездить по тротуарам

Электросамокаты и другие электрические средства передвижения должны ездить по дорогам, заявил глава московского отделения «ДОСААФ РОССИИ» Вячеслав Ниниченко на пресс-конференции НСН.

«Люди, которые садятся за электросамокат и любое другое электрическое устройство движения, могут носиться по тротуарам. Надо на законодательльном уровне ввести запрет на езду электросамокатов по тротуарам», - отметил он.

В свою очередь, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции НСН отметил, что такая мера просто убьет весь сегмент.

«Есть объективная реальность, эти устройства есть, они удобны для передвижения на большие расстояния, многие автомобилисты используют складные электросамокаты», - рассказал он.

