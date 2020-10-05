В России предложили запретить сделки с Google, Facebook и Twitter

В Общественной палате РФ предложили российскому парламенту запретить сделки с корпорациями Google, Facebook и Twitter, а также запретить использование российскими госорганами аккаунтов в зарубежных соцсетях, передает ТАСС.

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"Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями как Google, Facebook, Twitter. Начиная от размещения там рекламы до закупок товаров и услуг. Эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим", - приводит агентство слова первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича в ходе круглого стола по регулированию соцмедиа в России.

Он отметил, что должен быть введен запрет на прямые платежи в адрес этих иностранных компаний, платить можно будет только их российским филиалам.

Также комиссия предлагает запретить скачивание и установку иностранных приложений на устройства чиновников и госзакупки техники с предустановленными приложениями зарубежных компаний.

В конце сентября депутаты Госдумы предлагали ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства по локализации данных россиян.

Ранее глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заверил НСН, что технически организовать проблемы российские власти могут любому сервису.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Общественная Палата РФСоцсети
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