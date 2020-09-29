Аналитики оценили вероятность блокировки Facebook и Twitter в России
Аналитики в эфире НСН рассказали, как построить отношения российским властям с транснациональными интернет-компаниями.
Ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства хотят депутаты Госдумы. Речь идет о Facebook и Twitter, не исполняющих требования по локализации данных россиян. Как пишет газета «Коммерсант», для них предлагают повысить фиксированные и ввести оборотные штрафы, а также допустить замедление трафика сервисов в России по решению суда. Взамен компаниям могут упростить процедуру регистрации в России и предложить льготы за создание совместных предприятий.
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заверил НСН, что технически организовать проблемы российские власти могут любому сервису.
«Они это уже отработали на «Телеграме». Но Facebook и другие гиганты обладают достаточно серьезными мощностями и могут достаточно успешно противостоять подобной атаке на свои сервисы со стороны государства. Но я не думаю, что Facebook или другие крупные компании будут входить в конфликт с российскими властями, потому что это им не выгодно. Скорее, будут какие-то демонстрационные мероприятия устрашения со стороны власти, чтобы дать понять, что закон необходимо выполнять. Рано или поздно компании перенесут сервера, на которых хранятся персональные данные россиян в Россию и будут соблюдать законодательство. У Facebook и Google сервера разбросаны по всему миру. Чисто технически удовлетворить требования российского законодательства для них не проблема», - сказал Ромачев.
Однако на блокировку ресурсов в случае дальнейшего отказа исполнять требования российского закона государство вряд ли пойдет.
«Они не могут заблокировать весь интернет. «Телеграм» - достаточно небольшая организация – показал, что можно успешно противостоять Роскомнадзору», - отметил эксперт.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в свою очередь раскритиковал инициативу парламентариев
«Этот законопроект не первый раз пытаются провести. Он плох тем, что Роскомнадзор и связанные с ним органы хотят получать чрезмерную информацию. Нас и так контролируют, как только могут. Есть "закон Яровой" – все записывают наш смс, мессенджеры, разговоры, на какие сайты мы заходим. Нет никакой скрытой информации», - подчеркнул Кусков в эфир НСН.
По его словам, что нужно сделать – это обязать компании регистрировать юридические лица на территории России, если они здесь работают.
«Есть Google, Apple, которые представлены в России, хорошо зарабатывают и платят налоги. А есть компании, которые в России не представлены, но хорошо зарабатывают и налоги не платят. Это неправильная ситуация», - заключил Кусков.
Ранее Facebook и Twitter заявили о блокировке аккаунтов, которые, по их мнению, «распространяли пропаганду российских властей».
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