Правительство РФ не даст Facebook и Twitter отсрочку на перенос серверов
Правительство России не стало вводить отсрочку на перенос серверов с данными россиян для Facebook и Twitter, об этом сообщает РБК со ссылкой на утвержденный план восстановления экономики.
Исключение предлагается только для серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, и другой инфраструктуры, в том числе системы бронирования авиабилетов.
В пресс-службе правительства не уточнили, почему в новом плане восстановления экономики изменились требования по отсрочке, но подтвердили, что для комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП) будут введены другие правила перехода на российские сервера.
Требование переноса серверов на территорию РФ связано с законом “О персональных данных”, вступившем в силу в 2015 году. Он обязывает зарубежные компании хранить данные россиян на территории страны.
Facebook и Twitter не выполнили требования закона к началу 2020 года. В январе Роскомнадзор возбудил против компаний административное дело. Месяц спустя Московский суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей.
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