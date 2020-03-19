В России предложили ввести неполный дистанционный труд

Новый вид занятости намерены ввести в России. Речь идет о неполном дистанционном труде. Этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели, пишут «Известия».

В результате россияне смогут трудиться, как в офисе, так и дома. Предполагается, что такие условия работы могут быть внесены в единый трудовой договор, отмечает РЕН ТВ.