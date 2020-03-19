В России предложили ввести неполный дистанционный труд
Новый вид занятости намерены ввести в России. Речь идет о неполном дистанционном труде. Этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели, пишут «Известия».
В результате россияне смогут трудиться, как в офисе, так и дома. Предполагается, что такие условия работы могут быть внесены в единый трудовой договор, отмечает РЕН ТВ.
Инициатива была предложена «Общероссийским народным фронтом». Там пояснили, что удаленный труд в стране должен быть легализован и закреплен в законе. При этом предполагается, что если сотрудник полностью справляется со своими обязанностями «на удаленке», то зарплата ему выплачивается в полном объеме. Изменения планируется внести в Трудовой кодекс, отмечает Ura.ru.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу на «удаление». В сообщении градоначальник ссылается на опыт других стран, который говорит о том, что сокращение числа социальных контактов - лучший способ замедлить распространение коронавирусной инфекции. По словам мэра, особенно это важно для женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу из-за эпидемии. По словам Собянина, он ожидает, что 15-30% офисных работников временно смогут трудиться дома.
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