В России хотят вернуть в леса вооруженных лесников

«И ещё один важный момент, который был озвучен главой Минприроды Кобылкиным, это восстановление лесной охраны. Надо вернуть человека в лес. Хозяина. Без этого никакие другие решения не помогут. Все проблемы, сигналы должны поступать в лесную охрану, причём, имеющую полномочия. Сейчас полномочий нет. И реально работник лесной охраны не может остановить человека. Раньше лесничий ходил с оружием. В 2010 году, пока не было объявлено чрезвычайное положение, мы ничего не могли сделать без полиции! Вернём человека в лес, дадим ему полномочия, и изменим отношения всех нас к лесу», — призвал Сирин.

Ранее в эфире НСН заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина рассказала, какие меры предпринимаются для восстановления лесных массивов, сгоревших этим летом.



