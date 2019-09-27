В России хотят вернуть в леса вооруженных лесников
Директор Института Лесоведения РАН заявил НСН, что именно с этого должен начаться процесс изменения отношения в стране к лесным богатствам.
В России необходимо восстановить систему лесной охраны, заявил в пресс-центре НСН директор Института Лесоведения РАН Андрей Сирин. По его словам, такая служба должна обладать достаточными полномочиями для защиты леса, а её сотрудники должны быть вооружены.
«И ещё один важный момент, который был озвучен главой Минприроды Кобылкиным, это восстановление лесной охраны. Надо вернуть человека в лес. Хозяина. Без этого никакие другие решения не помогут. Все проблемы, сигналы должны поступать в лесную охрану, причём, имеющую полномочия. Сейчас полномочий нет. И реально работник лесной охраны не может остановить человека. Раньше лесничий ходил с оружием. В 2010 году, пока не было объявлено чрезвычайное положение, мы ничего не могли сделать без полиции! Вернём человека в лес, дадим ему полномочия, и изменим отношения всех нас к лесу», — призвал Сирин.
Ранее в эфире НСН заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина рассказала, какие меры предпринимаются для восстановления лесных массивов, сгоревших этим летом.
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