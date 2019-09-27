К концу года в России посадят 30 миллионов деревьев

«В этом году поставлена задача посадить 30 миллионов деревьев в качестве лесовосстановления. Мы считаем, что пока акция разворачивается достаточно успешно. Мы вовлекаем молодёжь, студентов. У нас активно участвует блогерское сообщество, они распространяют информацию. Первый этап, когда у нас все шли по заявкам, уже практически реализован. Уже треть практически посажена. Сейчас мы перенаправляем активность на участие трудовых коллективов», — рассказал Расулмухамедов.

Добавим, ознакомиться с правилами участия в акции «Сохраним лес» можно на официальном сайте. Принять участие в процессе восстановления леса в России можно с 14 сентября по 31 октября.

Ранее замначальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина рассказала НСН, какими темпами в стране идёт восстановление лесного массива.

