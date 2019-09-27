К концу года в России посадят 30 миллионов деревьев
Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы рассказал НСН, кто активно принимает участие в акции «Сохраним лес».
Акция «Сохраним лес» уже привлекла массу молодёжи и представителей блогерского сообщества, рассказал в пресс-центре НСН первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. По его словам, к концу года силами волонтёров и неравнодушных граждан планируется посадить 30 миллионов деревье.
«В этом году поставлена задача посадить 30 миллионов деревьев в качестве лесовосстановления. Мы считаем, что пока акция разворачивается достаточно успешно. Мы вовлекаем молодёжь, студентов. У нас активно участвует блогерское сообщество, они распространяют информацию. Первый этап, когда у нас все шли по заявкам, уже практически реализован. Уже треть практически посажена. Сейчас мы перенаправляем активность на участие трудовых коллективов», — рассказал Расулмухамедов.
Добавим, ознакомиться с правилами участия в акции «Сохраним лес» можно на официальном сайте. Принять участие в процессе восстановления леса в России можно с 14 сентября по 31 октября.
Ранее замначальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина рассказала НСН, какими темпами в стране идёт восстановление лесного массива.
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