В России предложили способ увеличения пенсии

Отказ от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста позволит значительно ее увеличить. Об этом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов «Российской газете».

Если «отложить» пенсию на пять лет, выплаты по ней увеличатся на 30-40 процентов в сравнеии с обычным пособием по возрасту.

«Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», — отметил Сафонов.