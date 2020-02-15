В России предложили способ увеличения пенсии
Отказ от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста позволит значительно ее увеличить. Об этом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов «Российской газете».
Если «отложить» пенсию на пять лет, выплаты по ней увеличатся на 30-40 процентов в сравнеии с обычным пособием по возрасту.
«Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», — отметил Сафонов.
Чтобы увеличить пенсию до 33-35 тысяч рублей в месяц, потребуется перенсти ее на десять лет позже – подсчитали в «российской газете». При этом в издании уточнили, что сумма страховой пенсии в каждом отдельном случае определяется индивидуально.
Напомним, в соответствии с пенсионной реформой, стартовавшей в России 1 января прошлого года, возраст выхода на заслуженный отпуск увеличился. К 2028 году он вырастет до 60 лет для женщин и до 65 лет - для мужчин.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН не поверил в повышение пенсий до 30 тысяч рублей. По его словам, ГПП не будет пользоваться спросом у обеспеченных граждан, а людей с низкими доходами просто не спасет.
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