В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Путину и Лаврову въезд в ЕС
Антироссийские санкции не запрещают президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову въезд на территорию Евросоюза. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
Комментируя возможную встречу Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии, она указал, что рестрикции касаются «заморозки активов, но не конкретно запрета на поездки».
«Мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если она действительно состоится, то запретов на поездки как таковых не будет», — сказала Хиппер.
Также она добавила, что существуют «потенциальные исключения» относительно ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом (МУС), их индивидуально определяют страны-участники Римского статута.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что парламент Венгрии проголосовал за выход страны из юрисдикции МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
