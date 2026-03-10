В одном из торговых центров Ярославля произошла массовая драка подростков

Массовая драка произошла в одном из торговых центров Ярославля, сообщает Telegram-канал «112».

В соцсетях появились кадры жесткого конфликта подростков в ТЦ «Аура». Несовершеннолетние использовали ножи, перцовки и электрошокеры.

В драке участвовали не менее 80 человек. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Госдуме призвали анализировать поведение подростков в соцсетях с помощью ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
