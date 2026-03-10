Путин обсудил с Трампом Иран и Украину

Разговор стал 11-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Это первая беседа глав государств более чем за два месяца и первый их контакт с начала атаки США и Израиля на Иран.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Акцент разговора был сфокусирован на ситуации вокруг Ирана, а также на переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины. Президенты говорили около часа.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

