СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
10 марта 202601:01
Стоимость за баррель нефти опустилась ниже $100 после резкого роста, сообщает Bloomberg.
Уточняется, что в ходе торгов на бирже ICE цена на сырье поднималась до $120 за баррель, однако позже опустилась до $95.
Цены на нефть частично компенсировались после того, как министры стран G7 заявили о готовности предпринять любые меры для поддержания глобального энергоснабжения.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
