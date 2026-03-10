СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста

Стоимость за баррель нефти опустилась ниже $100 после резкого роста, сообщает Bloomberg.

Цена нефти Brent обновила рекорд с июля 2022 года

Уточняется, что в ходе торгов на бирже ICE цена на сырье поднималась до $120 за баррель, однако позже опустилась до $95.

Цены на нефть частично компенсировались после того, как министры стран G7 заявили о готовности предпринять любые меры для поддержания глобального энергоснабжения.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
