СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста

Уточняется, что в ходе торгов на бирже ICE цена на сырье поднималась до $120 за баррель, однако позже опустилась до $95.

Цены на нефть частично компенсировались после того, как министры стран G7 заявили о готовности предпринять любые меры для поддержания глобального энергоснабжения.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о риске остановки добычи нефти на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

