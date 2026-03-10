Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их

Американские власти уничтожают военные корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп призвал Австралию дать убежище футболисткам сборной Ирана

По его словам, «так веселее». Глава Белого дома уточнил, что США потопили уже 46 военных кораблей Ирана.

До этого президент России и США Владимир Пути и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
