Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их
10 марта 202600:32
Американские власти уничтожают военные корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, «так веселее». Глава Белого дома уточнил, что США потопили уже 46 военных кораблей Ирана.
До этого президент России и США Владимир Пути и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
- Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их
- Путин обсудил с Трампом Иран и Украину
- СМИ: Зеленский приготовил «план Б» из-за ситуации вокруг Ирана
- В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света
- Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
- Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей
- В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»
- ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов