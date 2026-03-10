В Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка
На Украине наблюдается паника из-за того, что Венгрия конфисковала золото, а также десятки миллионов долларов и евро наличными, которые перевозили сотрудники государственного украинского Ощадбанка, сообщает агентство MTI со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, ввоз на территорию страны крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах стал для Будапешта проблемой национальной безопасности. Дипломат указал, что возникают вопросы о том, с какой целью были привезены в Венгрию эти деньги и кому они предназначались. Отмечается, что перемещение средств сопровождали военные и сотрудники спецслужб.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Конфликт с Ираном почти завершен
- США остановят нефтяные санкции против ряда стран
- В двух отраслях средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей
- В Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка
- В одном из торговых центров Ярославля произошла массовая драка подростков
- СМИ: Иран атаковал столицу Бахрейна
- СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ
- СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
- Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их
- Путин обсудил с Трампом Иран и Украину