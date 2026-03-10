В Венгрии заявили о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка

На Украине наблюдается паника из-за того, что Венгрия конфисковала золото, а также десятки миллионов долларов и евро наличными, которые перевозили сотрудники государственного украинского Ощадбанка, сообщает агентство MTI со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег

По его словам, ввоз на территорию страны крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах стал для Будапешта проблемой национальной безопасности. Дипломат указал, что возникают вопросы о том, с какой целью были привезены в Венгрию эти деньги и кому они предназначались. Отмечается, что перемещение средств сопровождали военные и сотрудники спецслужб.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: pixabay.com
