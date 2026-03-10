СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ

Российский миллиардер Роман Абрамович хочет направить часть средств от продажи футбольного клуба «Челси» на поддержку раненых российских солдат, сообщает The New York Times.

«Придется поволноваться»: Абрамович может лишиться всего капитала

По данным издания, юристы бизнесмена сообщили правительству Великобритании, что средства, полученные от продажи лондонского футбольного клуба в 2022 году, принадлежат миллиардеру, который намерен самостоятельно распорядиться этими средствами, в том числе в благотворительных целях. Абрамович намерен оспорить в суде любые попытки конфискации средств.

Ранее Лондон пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ОлигархиРоман Абрамович

Горячие новости

Все новости

партнеры