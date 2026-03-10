СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ
Российский миллиардер Роман Абрамович хочет направить часть средств от продажи футбольного клуба «Челси» на поддержку раненых российских солдат, сообщает The New York Times.
По данным издания, юристы бизнесмена сообщили правительству Великобритании, что средства, полученные от продажи лондонского футбольного клуба в 2022 году, принадлежат миллиардеру, который намерен самостоятельно распорядиться этими средствами, в том числе в благотворительных целях. Абрамович намерен оспорить в суде любые попытки конфискации средств.
Ранее Лондон пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ
- СМИ: Цены на нефть упали ниже $100 после резкого роста
- Трамп: Веселее уничтожать корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их
- Путин обсудил с Трампом Иран и Украину
- СМИ: Зеленский приготовил «план Б» из-за ситуации вокруг Ирана
- В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света
- Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
- Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей
- В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»