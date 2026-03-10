СМИ: Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси» раненым бойцам РФ

По данным издания, юристы бизнесмена сообщили правительству Великобритании, что средства, полученные от продажи лондонского футбольного клуба в 2022 году, принадлежат миллиардеру, который намерен самостоятельно распорядиться этими средствами, в том числе в благотворительных целях. Абрамович намерен оспорить в суде любые попытки конфискации средств.

Ранее Лондон пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

