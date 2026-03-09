В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света
Около пяти тысяч жителей Беловского района Курской области остались без электроэнергии после удара по энергетическим объектам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, без света остались восемь населенных пунктов. Глава области отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.
Энергетическая инфраструктура региона регулярно подвергается атакам, из-за чего жители периодически остаются без электроснабжения.
Так, 10 февраля после атаки ВСУ было нарушено энергоснабжение в Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском районах Курской области. Тогда без электричества и отопления остались около 28 тысяч потребителей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света
- Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
- Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей
- В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»
- ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов
- Глава МИД Китая назвал конфликт на Ближнем Востоке войной
- Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой
- СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть
- В парламент Венгрии внесли закон о временном удержании валюты украинцев