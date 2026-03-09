В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света

Около пяти тысяч жителей Беловского района Курской области остались без электроэнергии после удара по энергетическим объектам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, без света остались восемь населенных пунктов. Глава области отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.