В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света

Около пяти тысяч жителей Беловского района Курской области остались без электроэнергии после удара по энергетическим объектам. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, без света остались восемь населенных пунктов. Глава области отметил, что восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка.

Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела

Энергетическая инфраструктура региона регулярно подвергается атакам, из-за чего жители периодически остаются без электроснабжения.

Так, 10 февраля после атаки ВСУ было нарушено энергоснабжение в Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском районах Курской области. Тогда без электричества и отопления остались около 28 тысяч потребителей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
