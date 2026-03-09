СМИ: Зеленский приготовил «план Б» из-за ситуации вокруг Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, перед Киевом стоят два возможных сценария. Первый предполагает согласие на предложение Трампа и заключение сделки о завершении конфликта с выводом украинских войск из Донбасса, однако Зеленский этот вариант отвергает. Второй — попытка воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, чтобы убедить Вашингтон изменить позицию в пользу Киева. Как утверждает издание, именно эту стратегию сейчас пытаются реализовать украинские власти и их сторонники на Западе.
В публикации отмечается, что для этого Киев старается продемонстрировать США свою «военную полезность». В частности, на прошлой неделе Зеленский предлагал странам Ближнего Востока украинские системы перехвата беспилотников и одновременно просил у партнеров ракеты Patriot, а также поддержку в достижении перемирия на Украине.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Тегеран атакует израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Зеленский приготовил «план Б» из-за ситуации вокруг Ирана
- В Курской области после атаки ВСУ пять тысяч человек остались без света
- Зеленский заявил о переносе переговоров по Украине из-за ситуации вокруг Ирана
- Стрелявшая по дому Рианны женщина была одержима певицей
- В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий из-за заявлений по Ирану
- Следствие завершило дело против трех бывших топ-менеджеров «Роснано»
- ЦАХАЛ сообщил об ударе по центру КСИР, связанному с запусками дронов
- Глава МИД Китая назвал конфликт на Ближнем Востоке войной
- Застрявшая в Катаре туристка из Челябинска рассказала о возвращении домой
- СМИ: Трамп изучает варианты сдерживания роста цен на нефть