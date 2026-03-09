СМИ: Зеленский приготовил «план Б» из-за ситуации вокруг Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, перед Киевом стоят два возможных сценария. Первый предполагает согласие на предложение Трампа и заключение сделки о завершении конфликта с выводом украинских войск из Донбасса, однако Зеленский этот вариант отвергает. Второй — попытка воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, чтобы убедить Вашингтон изменить позицию в пользу Киева. Как утверждает издание, именно эту стратегию сейчас пытаются реализовать украинские власти и их сторонники на Западе.