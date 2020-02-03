В России появятся автономера с трехзначными кодами регионов

Ввод третьей цифры в код региона начали с Москвы в 2005 году, позднее к столице присоединился Санкт-Петербург, сообщает Москва 24. С нехваткой госномеров российская столица столкнулась в 1998 году. Тогда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. В 2002 году появился код 97, а в 2005 году – 177.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН прокомментировал тарифы на покупку автомобильных номеров с запоминающейся комбинацией цифр и букв. По его мнению, если на такие номера есть спрос, значит их нужно цивилизованно продавать.







