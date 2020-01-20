«Красивые» автономера россияне будут выкупать через портал госуслуг

С 1 января 2021 года россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. За такие знаки придется заплатить повышенную госпошлину, или выкупать на аукционе, правила которого установят регионы, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления Минэкономики.

Сообщается, что торги за номера будут длиться 30 дней. Делать ставку каждый участник сможет не более пяти раз одновременно. Половина суммы пошлины пойдет в бюджет региона, сообщает Москва 24.

Аукционы по продаже автономеров будут проводиться на электронных площадках, отмечает Ura.ru. Позднее будут определены правила их проведения.

Любителям «красивых» номеров надо предоставить возможность их покупать, этот рынок должен выйти из тени, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.



