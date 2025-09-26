Автобус врезался в остановку в Петербурге

Автобус врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе города около 09.00 мск. Транспортное средство врезалось в остановку на Балканской площади.

«Прибывшие сотрудники ГАИ предварительно установили, что причиной аварии могла стать невнимательность водителя, который мог забыть задействовать ручной тормоз», – подчеркнули в МВД.

При аварии никто не пострадал.

Ранее в Москве пассажирский автобус столкнулся с автомобилем «Газель», пострадали три человека, пишет 360.ru.

