Автобус врезался в остановку в Петербурге
Автобус врезался в остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел во Фрунзенском районе города около 09.00 мск. Транспортное средство врезалось в остановку на Балканской площади.
«Прибывшие сотрудники ГАИ предварительно установили, что причиной аварии могла стать невнимательность водителя, который мог забыть задействовать ручной тормоз», – подчеркнули в МВД.
При аварии никто не пострадал.
Ранее в Москве пассажирский автобус столкнулся с автомобилем «Газель», пострадали три человека, пишет 360.ru.
