«Росатом» начал создание плавучих АЭС для южных регионов
Госкорпорация «Росатом» создаст плавучие атомные электростанции для южных регионов. Об этом заявил заместитель гендиректора организации по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, передает РИА Новости.
«Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 МВт», - указал Никипелов.
По его словам, в «Росатоме» готовы к полноценному развертыванию производства.
Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил о планах построить две АЭС на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, пишет «Свободная пресса».
