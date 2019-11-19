В Госдуме поприветствовали официальную продажу «красивых» автономеров
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству рассказал НСН о плюсах официальной схемы продажи «красивых» автомобильных номеров.
МВД и Минэкономики договорились о схеме продажи «красивых» автомобильных номеров. Покупать понравившееся сочетание букв и цифр на россияне смогут выбрать на портале госуслуг, пишет «Коммерсант». В регионах возможна установка повышенной ставки тарифа для определений серий. Кроме того, необычные номера хотят продавать через аукционы. Предполагается, что стоить «красивые» государственные знаки будут в два раза дороже. Если автолюбитель покупает подержанную машину с необычными номерами, то ему снова придется заплатить госпошлину. В случае, если он не захочет переплачивать, ему предоставят обычные номера.
Любителям «красивых» номеров надо предоставить возможность их покупать, этот рынок должен выйти из тени, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
«Если эта схема будет реализована правительством, ничего страшного не произойдет. Кто-то любит понты и будет покупать “красивые” номера. Такая практика есть в ряде стран. На аукционах продаются номера, причем стоимость в АОЭ достигает до 10 млн долларов. У нас вряд ли дойдет до этого. Не думаю, что большое количество желающих будет участвовать в аукционах, поднимая цены до каких-то нереальных цифр. Но если “красивый” номер будет в два-три раза дороже, то эта цена по карману многим любителям таких номеров. Не думаю, что выручка будет очень большая. Но такую возможность людям надо дать — если они хотят заплатить лишние деньги, — ничего плохого в этом нет. Это нормальная практика — не хочешь не покупай. Сейчас эти деньги идут в карман тех должностных лиц, которые занимаются оформлением документов, совершают регистрационные действия с транспортными средствами», — сказал Лысаков.
Деньги, вырученные от таких аукционов по продаже автономеров, должны пойти на благотворительность, полагает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
«Если эти деньги пойдут на благие цели — в тот же фонд помощи раненным сотрудникам МВД, больным детям или еще куда-то. Обычно деньги, вырученные на таких аукционах, идут на благотворительность. Если у нас будет так, то от этого будет польза», — считает парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продавать «красивые» номера на аукционах, чтобы водители определяли цену самостоятельно. Авторами законопроекта стали депутаты от партии ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
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