В Госдуме поприветствовали официальную продажу «красивых» автономеров

«Если эта схема будет реализована правительством, ничего страшного не произойдет. Кто-то любит понты и будет покупать “красивые” номера. Такая практика есть в ряде стран. На аукционах продаются номера, причем стоимость в АОЭ достигает до 10 млн долларов. У нас вряд ли дойдет до этого. Не думаю, что большое количество желающих будет участвовать в аукционах, поднимая цены до каких-то нереальных цифр. Но если “красивый” номер будет в два-три раза дороже, то эта цена по карману многим любителям таких номеров. Не думаю, что выручка будет очень большая. Но такую возможность людям надо дать — если они хотят заплатить лишние деньги, — ничего плохого в этом нет. Это нормальная практика — не хочешь не покупай. Сейчас эти деньги идут в карман тех должностных лиц, которые занимаются оформлением документов, совершают регистрационные действия с транспортными средствами», — сказал Лысаков.

Деньги, вырученные от таких аукционов по продаже автономеров, должны пойти на благотворительность, полагает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Если эти деньги пойдут на благие цели — в тот же фонд помощи раненным сотрудникам МВД, больным детям или еще куда-то. Обычно деньги, вырученные на таких аукционах, идут на благотворительность. Если у нас будет так, то от этого будет польза», — считает парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продавать «красивые» номера на аукционах, чтобы водители определяли цену самостоятельно. Авторами законопроекта стали депутаты от партии ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.



