Гусев о «красивых» номерах: Если есть спрос, должны быть и тарифы
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
На «красивые» автономера установят тарифы до полумиллиона
В следующем году в России будут официально закреплены тарифы на покупку автомобильных номеров с запоминающейся комбинацией цифр и букв. Тарифы будут оформлены как госпошлины в Налоговом кодексе. Цена составит от 5 до 600 тысяч рублей.
Виктор Гусев: «Что же, если есть спрос, то должны быть и тарифы. Не будучи автомобилистом, я, конечно, догадываюсь, как сейчас распределяются «красивые» номера, но не знаю наверняка. А вообще, не очень это понимаю. «Красивый», в том смысле, это удобный телефонный номер, еще куда ни шло. Хотя я прекрасно знаю людей, которые в номерах с запоминающейся комбинацией видят особый смысл. Так что для них пусть и будут тарифы», – отмечает в беседе с НСН Виктор Гусев.
Матвиенко предложила запретить дипломатам иметь двойное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать лицам, имеющим второе гражданство. Речь, в частности, идет о дипломатах.
Виктор Гусев: «Как дипломат может быть гражданином двух стран? С другой стороны, может так он лучше уладит конфликт между этими странами? Вопрос требует изучения. Но с первого взгляда, должен сказать, логика в словам Валентины Матвиенко есть», – комментирует он для НСН.
Почти каждый третий россиянин готов сидеть дома, если бы ему за это платили
Почти треть россиян хотели бы не работать, но получать зарплату. По данным Superjob, больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает людей в возрасте 25-34 лет.
Виктор Гусев: «Тут надо определиться, не работать или ничего не делать. Потому что ничего не делать – это странно. А вот, скажем, заниматься своим хобби и за это получать деньги – другое дело. Кстати, я, к счастью, всю жизнь это и делаю», – говорит он в эфире НСН.
Онколог Стива Джобса назвал четыре принципа жизни в мегаполисе
Онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона, назвал четыре принципа жизни в мегаполисе, которые способствуют хорошему самочувствию. Это проводить как можно больше времени на природе, отдыхать минимум полчаса во время работы, соблюдать режим питания и сна.
Виктор Гусев: «Один мой друг всю жизнь спит полтора часа на работе. Запирается среди дня в каком-нибудь кабинете и спит. Его даже за это увольняли, но он по сей день стоит на своем. Хорошо выглядит и у него нет проблем с здоровьем», – подытоживает в интервью НСН Виктор Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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