Гусев о «красивых» номерах: Если есть спрос, должны быть и тарифы

Виктор Гусев: «Что же, если есть спрос, то должны быть и тарифы. Не будучи автомобилистом, я, конечно, догадываюсь, как сейчас распределяются «красивые» номера, но не знаю наверняка. А вообще, не очень это понимаю. «Красивый», в том смысле, это удобный телефонный номер, еще куда ни шло. Хотя я прекрасно знаю людей, которые в номерах с запоминающейся комбинацией видят особый смысл. Так что для них пусть и будут тарифы», – отмечает в беседе с НСН Виктор Гусев.

