Навязанные услуги от недобросовестных менеджеров приведут к куда большим потерям, чем развод от мошенников, рассказал заслуженный экономист Российской Федерации, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с НСН.



Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. По его словам, пожилым людям стоит ввести потолок в 30 тысяч рублей, чтобы деньги не доставались мошенникам. Если им требуется более крупная сумма перевода, то для этого необходимо прийти в отделение банка или позвонить самостоятельно. Такое обращение поступило на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT. Медведев подчеркнул, что это не главная проблема для россиян.