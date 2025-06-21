В России появится Центр компетенций по обращению с животными

В центре внимания — 3,6 миллиона бездомных кошек и собак, нехватка приютов и ключевой фактор проблемы: по мнению большинства экспертов, 90% животных на улице — бывшие домашние.

Компании и НКО представили реальные решения: запуск образовательных программ, поддержка приютов, формирование pet-friendly среды, налоговые стимулы и участие бизнеса в строительстве новых объектов.



В сессии участвовали Ozon, «Авито», «Циан», Центр изучения питания и благополучия животных, «Нетология», Фонд президентских грантов, Ассоциация «Добро.рф» и эксперты отрасли.

Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации «Добро.рф» Артём Метелев подтвердил запуск Центра компетенций по обращению с животными, а президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина — необходимость консолидации усилий через новые партнерства.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко сказала НСН, что почти каждый ребенок мечтает о питомце, но детям необходимо объяснять правила взаимодействия с животными.

