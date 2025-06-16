В российских компаниях не так часто можно встретить животных в офисе, но при прочих равных это привлекательный фактор для соискателя, заявила НСН руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

В индийском Хайдарабаде IT-компания решила, что забота о душевном здоровье сотрудников - не просто слова. Поэтому они наняли на работу собаку. Пса зовут Денвер, и у него официальная должность: Chief Happiness Officer, то есть директор по счастью. Он приходит в офис, встречает сотрудников, дает почесать себя за ушком и снижает уровень стресса. Осипова отметила, что в России этот тренд еще не набрал обороты.