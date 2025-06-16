Может ли наличие животных в офисе привлечь новых сотрудников
Руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова заявила НСН, что наличие животного говорит о компании, что она современная и заботится о сотрудниках.
В российских компаниях не так часто можно встретить животных в офисе, но при прочих равных это привлекательный фактор для соискателя, заявила НСН руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.
В индийском Хайдарабаде IT-компания решила, что забота о душевном здоровье сотрудников - не просто слова. Поэтому они наняли на работу собаку. Пса зовут Денвер, и у него официальная должность: Chief Happiness Officer, то есть директор по счастью. Он приходит в офис, встречает сотрудников, дает почесать себя за ушком и снижает уровень стресса. Осипова отметила, что в России этот тренд еще не набрал обороты.
«Есть такой тренд на животных в офисе, многие психологи говорят, что это помогает снять стресс, позитивно влияет на атмосферу в коллективе. Но не могу сказать, что это популярная практика в России. Все-таки содержание животного в офисе – это не самая простая задача, плюс нужно учитывать, что у некоторых людей может быть аллергия. Но аквариумы с рыбками, например, поставить проще, это как раз популярная история без рисков. Наличие животного в офисе вряд ли будет значимым фактором для соискателя при поиске работы. Но при прочих равных это приятный бонус, на который люди будут обращать внимание. Наличие животного говорит о компании, что она современная и заботится о сотрудниках», - рассказала она.
По ее словам, чаще всего пушистых коллег можно встретить в сфере IT.
«Если посмотреть на отрасли, где это встречается, это, конечно, офисная работа. Это не торговые точки, не производство. Такое встречается чаще всего в IT-сфере, компаниях, которые связаны с технологиями. Отдельная практика касается служебных животных, что встречается в правоохранительных органах», - добавила собеседница НСН.
В России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, говорится в исследовании SuperJob. Из опроса следует, что 26% россиян поддерживают возможность привести собаку или кошку в офис, но 39% коллег выступают против такого формата работы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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