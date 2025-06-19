Ветврач рассказала, в каком возрасте лучше учить детей заботе о питомцах
Уже с пяти лет дети могут помогать заботиться о домашних животных, но родители должны сами показывать пример ответственности, заявила НСН Марианна Онуфриенко.
Почти каждый ребенок мечтает о питомце, но детям необходимо объяснять правила взаимодействия с животными, сказала в эфире НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
По данным Всероссийской переписи домашних животных, в России порядка 13,5 миллиона семей с детьми содержат кошку или собаку. Центр изучения питания и благополучия животных совместно с онлайн-школой Фоксфорд создали бесплатный образовательный курс «Кот, собака, два хвоста». Он направлен на воспитание у детей бережного и осознанного отношения к домашним животным — кошкам и собакам, об этом сообщил портал онлайн-школы. Онуфриенко объяснила, как правильно научить ребенка обращаться с животными.
«Выбирая завести домашнее животное, родители должны быть готовы оказать детям максимальную поддержку в уходе за питомцем. Лучший способ показать ребенку, что значит забота о животном — продемонстрировать на собственном примере. Примерно с пяти лет можно понемногу объяснять малышу основы и вовлекать в уход: вместе учить команды, убирать за питомцем. Стоит учитывать возраст ребенка: так, самым юным владельцам кошки или собаки рекомендуется давать простые поручения — например, налить воды в миску или сложить игрушки животного. С детьми постарше можно составить график со списком обязанностей. Очень важно разговаривать с ребенком о том, какие потребности есть у питомца, почему нельзя забывать о выгуле и других аспектах ухода», — сказала собеседница НСН.
Онуфриенко отметила, что неуверенные родители могут попробовать взять питомца на передержку, чтобы проверить своих детей.
«Отличный вариант для тех, кто не уверен в готовности детей к появлению животного в семье — взять собаку или кошку на передержку. Это поможет познакомить ребенка с новыми обязанностями и посмотреть, готов ли малыш заботиться о ком-то, кто так нуждается в нашей опеке», — заключила эксперт.
Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил НСН, почему услуги ветеринара в России подорожали.
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