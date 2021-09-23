В России появится кодекс таксиста

Документ называется «Кодекс таксиста». Он должен уравнять ответственность агрегатора и водителя за причиненный при перевозке вред жизни, здоровью, имуществу пассажира. Также предполагается создать в субъектах аналог комплексной информационной системы «Аналитика работы такси», которая заработала в Москве с 14 августа.

Эта система контролирует длительность работы водителей, следит за своевременным прохождением медосмотра и нахождении на линии только технически исправных машин. Заказы не доступны таксистам, если они не получили цифровой ID.

Разрабатываемый документ автоматически переведет службу заказа такси из посредника в полноценного участника процесса.

Государство хочет не просто вмешаться в таксомоторный бизнес, а взять его под полный контроль, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

