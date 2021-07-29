«Диктат» и скачок цен. Кому выгодны новые ограничения для таксистов

До 1 августа водители такси Москвы и Подмосковья должны зарегистрироваться в новой информационной системе «Аналитика работы такси» или КИС «АРТ», которая уже работает в тестовом режиме. В ней будут фиксировать данные о медосмотрах и путевых листах водителей, а также техосмотрах автомобилей. Кроме того, каждому зарегистрированному в КИС «АРТ» таксисту присвоят личный идентификатор ID и запретят работать более 40 часов в неделю. По мнению Дептранса, система поможет снизить число нарушений со стороны водителей и дополнительно обезопасит пассажиров.

Государство хочет не просто вмешаться в таксомоторный бизнес, а взять его под полный контроль, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

«Это звучит как вещь полезная, которая предупредит переработку водителей и так далее. На самом деле это продолжение попыток Департамента транспорта Москвы поставить под полный контроль все финансовые потоки, которые имеют место в таксомоторных перевозках. Такие попытки государства в лице Дептранса сунуть нос во все щели неприемлемы, потому что ничего для создания таксомоторного бизнеса государством не сделано, это диктат и навязывание тотального контроля над частным бизнесом. В силу отсутствия комплексного федерального закона, регулирующего таксомоторную деятельность, сейчас органы исполнительной власти ряда регионов, глядя на Москву, пытаются такими подзаконными актами, инструкциями, указаниями, заставить таксомоторный бизнес стать придатком Дептранса», - отметил Лысаков.

При этом ведомство также продолжит получать дополнительную информацию и персональные данные, не беспокоясь о нарушении прав водителей и клиентов, заметил он.

«Они и до этого требовали с таксистов и агрегаторов сообщать все информацию о маршрутах, персональную информацию. Дептранс будет знать, куда вы поехали, в какое время вы поехали и так далее. Это персональная информация, которая без желания человека не может быть распространена. Это и коммерческая тайна: объем работы, база данных клиентов. Там много деталей, в которых кроется дьявол, но которые Дептранс громко не озвучивает», - рассказал автоэксперт.