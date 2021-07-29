«Диктат» и скачок цен. Кому выгодны новые ограничения для таксистов
В Госдуме уверены, что Дептранс хочет подчинить себе таксомоторный бизнес, а таксисты предрекают повышение стоимости на поездки.
До 1 августа водители такси Москвы и Подмосковья должны зарегистрироваться в новой информационной системе «Аналитика работы такси» или КИС «АРТ», которая уже работает в тестовом режиме. В ней будут фиксировать данные о медосмотрах и путевых листах водителей, а также техосмотрах автомобилей. Кроме того, каждому зарегистрированному в КИС «АРТ» таксисту присвоят личный идентификатор ID и запретят работать более 40 часов в неделю. По мнению Дептранса, система поможет снизить число нарушений со стороны водителей и дополнительно обезопасит пассажиров.
Государство хочет не просто вмешаться в таксомоторный бизнес, а взять его под полный контроль, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
«Это звучит как вещь полезная, которая предупредит переработку водителей и так далее. На самом деле это продолжение попыток Департамента транспорта Москвы поставить под полный контроль все финансовые потоки, которые имеют место в таксомоторных перевозках. Такие попытки государства в лице Дептранса сунуть нос во все щели неприемлемы, потому что ничего для создания таксомоторного бизнеса государством не сделано, это диктат и навязывание тотального контроля над частным бизнесом. В силу отсутствия комплексного федерального закона, регулирующего таксомоторную деятельность, сейчас органы исполнительной власти ряда регионов, глядя на Москву, пытаются такими подзаконными актами, инструкциями, указаниями, заставить таксомоторный бизнес стать придатком Дептранса», - отметил Лысаков.
При этом ведомство также продолжит получать дополнительную информацию и персональные данные, не беспокоясь о нарушении прав водителей и клиентов, заметил он.
«Они и до этого требовали с таксистов и агрегаторов сообщать все информацию о маршрутах, персональную информацию. Дептранс будет знать, куда вы поехали, в какое время вы поехали и так далее. Это персональная информация, которая без желания человека не может быть распространена. Это и коммерческая тайна: объем работы, база данных клиентов. Там много деталей, в которых кроется дьявол, но которые Дептранс громко не озвучивает», - рассказал автоэксперт.
По его словам, ограничения также скажутся и на потребителях услуги, цены на такси вырастут, как и время ожидания автомобиля.
«Если Дептранс будет такие палки в колеса вставлять таксистам, количество таксомоторов уменьшится, часть уйдут в тень, а оставшиеся просто поднимут цены. Это рынок диктует такие условия, если спрос превышает предложение, цены растут. Поездки могут подорожать и в два, и в три раза, и больше, а время ожидания вызова увеличится», - подчеркнул он.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил вероятный скачок цен.
«Если они действительно сделают так, что водители не смогут работать более 40 часов в неделю, тогда цены на такси должны взлететь и одна поездка будет стоить не 200-300 рублей, а 1000. Потому что 9 часов это 10 поездок. Чтобы заработать, машину оплатить приблизительно нужно, чтобы цена одной поездки была минимум 800 рублей», - отметил он.
Агрегаторы такси зачастую нарушают российское законодательство, заявлял ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
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