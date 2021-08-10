Большинство московских таксистов зарегистрировались в системе, отслеживающей время за рулем

Таким образом, зарегистрировались почти все активные водители, которые каждый день выходят на линию.

«Это время [40 часов в неделю] безопасно для водителя и не ограничивает его в привычном заработке», — отметили в ведомстве.

Государство хочет не просто вмешаться в таксомоторный бизнес, а взять его под полный контроль, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

При этом ведомство также продолжит получать дополнительную информацию и персональные данные, не беспокоясь о нарушении прав водителей и клиентов, заметил он.

