Большинство московских таксистов зарегистрировались в системе, отслеживающей время за рулем

Около 75 тысяч таксистов Москвы и Подмосковья зарегистрировались в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси», которая отслеживает время их работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мегаполиса.

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Таким образом, зарегистрировались почти все активные водители, которые каждый день выходят на линию.

«Это время [40 часов в неделю] безопасно для водителя и не ограничивает его в привычном заработке», — отметили в ведомстве.

Государство хочет не просто вмешаться в таксомоторный бизнес, а взять его под полный контроль, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

При этом ведомство также продолжит получать дополнительную информацию и персональные данные, не беспокоясь о нарушении прав водителей и клиентов, заметил он.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТаксиМосква
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