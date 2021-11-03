В России появились QR-курьеры
Новая услуга появилась на сервисах размещения объявлений — QR-курьер, сообщает телеканал «360».
Люди, которые переболели COVID-19 или вакцинировались, предлагают помощь не привитым россиянам сходить вместо них в магазин, ресторан или банк. Услуга актуальна в том случае, если у гражданина отсутствует QR-код, однако необходимо срочно попасть в какое-то заведение, куда без него не пустят.
Курьеры готовы сходить в любой торговый центр, магазин, банк или заведение общепита. Некоторые QR-курьеры также готовы провести покупателя услуги или близкого ему человека в музей или театр.
Услуги стоят в среднем 100–300 рублей. При небольшой доплате курьеры обещают приехать на собственной машине.
Как сообщалось ранее, правительство составит список мест, которые смогут посещать привитые от COVID-19 жители России в период ограничений.
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