В России появились QR-курьеры

Люди, которые переболели COVID-19 или вакцинировались, предлагают помощь не привитым россиянам сходить вместо них в магазин, ресторан или банк. Услуга актуальна в том случае, если у гражданина отсутствует QR-код, однако необходимо срочно попасть в какое-то заведение, куда без него не пустят.

Курьеры готовы сходить в любой торговый центр, магазин, банк или заведение общепита. Некоторые QR-курьеры также готовы провести покупателя услуги или близкого ему человека в музей или театр.

Услуги стоят в среднем 100–300 рублей. При небольшой доплате курьеры обещают приехать на собственной машине.

Как сообщалось ранее, правительство составит список мест, которые смогут посещать привитые от COVID-19 жители России в период ограничений.

