Инфекционист Минздрава: нельзя давать QR-коды тем, кто не обращался в больницу
Те, кто не обращался в больницу с COVID-19, не должны получать QR-коды. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
По словам Чуланова, люди должны подтвердить перенесенное заболевание, как это предлагает делать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено - они имеют иммунитет», - цитирует Чуланова «Интерфакс».
Инфекционист напомнил, что переболевшие коронавирусом должны вакцинироваться от COVID-19, как при повторной вакцинации. Это необходимо сделать уже через полгода, подчеркнул он.
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