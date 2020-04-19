В России посчитали долгожителей
В России число долгожителей выросло в три раза за последние 10 лет. По данным Росстата, в начале года в стране жили 22 600 человек старше 100 лет, сообщает RT.
Отмечается, что в 2020 году число долгожителей выросло на 10% по сравнению предыдущим годом, и в три раза за прошедшее десятилетие.
Известно, что наибольшее количество долгожителей насчитывается в столичных регионах – Москве Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Астраханской области и Краснодарском крае. Меньше всего — в Мурманской и Магаданской областях, Республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что существуют особенности восприятия и социальной жизни, которые влияют на активность и долголетие.
«Мужчины только, когда работают, живут. А если перестают работать, сразу перестают жить, на них наваливается груз возрастных болезней», — подчеркнул профессор.
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