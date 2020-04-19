В России посчитали долгожителей

В России число долгожителей выросло в три раза за последние 10 лет. По данным Росстата, в начале года в стране жили 22 600 человек старше 100 лет, сообщает RT.

Отмечается, что в 2020 году число долгожителей выросло на 10% по сравнению предыдущим годом, и в три раза за прошедшее десятилетие.

Врачи дали рекомендации по упражнениям в самоизоляции

Известно, что наибольшее количество долгожителей насчитывается в столичных регионах – Москве Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Астраханской области и Краснодарском крае. Меньше всего — в Мурманской и Магаданской областях, Республиках Алтай и Тыва, а также в Ненецком автономном округе.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что существуют особенности восприятия и социальной жизни, которые влияют на активность и долголетие.

«Мужчины только, когда работают, живут. А если перестают работать, сразу перестают жить, на них наваливается груз возрастных болезней», — подчеркнул профессор.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РегионыРосстат
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры