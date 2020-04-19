В России посчитали долгожителей

В России число долгожителей выросло в три раза за последние 10 лет. По данным Росстата, в начале года в стране жили 22 600 человек старше 100 лет, сообщает RT.

Отмечается, что в 2020 году число долгожителей выросло на 10% по сравнению предыдущим годом, и в три раза за прошедшее десятилетие.