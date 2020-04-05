Врачи дали рекомендации по упражнениям в самоизоляции
В Великобритании врачи обнаружили способ поддерживать мышцы в тонусе с помощью медикаментов, сообщает «ФАН».
В результате исследования активности клеточных митохондрий у пожилых людей ученые выяснили, что выработка митохондрий – «электростанций» организма – у людей в преклонном возрасте останавливается. Таким образом, начинают снижаться физические возможностей организма.
Медикам удалось выяснить, как возобновить процесс активности клеточных митохондрий. По их мнению, аминофенилмасляная кислота, которая вырабатывается во время занятий спортом, способна запустить процесс снова.
Ученые создали способ активировать митохондрии при помощи медицинских препаратов.
Не уточняется, каких именно. Отмечено, что их разработка в Британии уже началась.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что существуют особенности восприятия и социальной жизни, которые влияют на активность и долголетие.
«Мужчины только, когда работают, живут. А если перестают работать, сразу перестают жить, на них наваливается груз возрастных болезней», — подчеркнул профессор.
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