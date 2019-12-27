Росстат не побоялся правды. Геронтолог оценил демографический прогноз
Врач-геронтолог, профессор в эфире НСН заявил, что для увеличения продолжительности жизни населения нужна реформа в области социальной политики.
Росстат опубликовал прогноз изменения численности населения к 2036 году. Согласно прогнозу ведомства, общая численность населения страны вырастет до 150 миллионов человек, а средняя продолжительность жизни составит более 79 лет.
При этом президент Владимир Путин майским указом 2018 года поручил правительству обеспечить достижение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет.
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН заявил, что только указами проблему не решить, нужны кардинальные реформы в области социальной политики.
«Заявленные цифры Голиковой и Путиным по продолжительности жизни далеки от реальности. Достичь их невозможно, они далеки от реальности. Значит, президенту нужно менять окружение, раз предоставляет недостоверную информацию. Меня удивил Росстат, который не побоялся дать настоящую картину, пойдя вразрез с основной линией партии», - считает эксперт.
По данным Росстата, естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев нынешнего года составила 259,6 тысячи человек. Это самый высокий показатель за последние одиннадцать лет.
«Мужчины только, когда работают, живут. А если перестают работать, сразу перестают жить, на них наваливается груз возрастных болезней», — подчеркнул профессор.
«Проблему только финансовыми вопросами не решить. Хорошо, что увеличивается материнский капитал, нужна целая социальная политика. Сейчас родилось поколение, которое не хочет иметь детей. Сначала молодежь хочет реализовать себя, а потом, в старости, рожать детей. И замечу, что не считаю правдой информацией о резком увеличении продолжительности жизни. Нет на то способствующих факторов. Указом не решить демографическую проблему»,- заявил Юрий Конев.
К слову, на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России. Пока не удается сдержать естественную убыль населения из-за того, что продолжается падение рождаемости. Оно связано с демографическими процессами предыдущих периодов и сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет на 4,5 миллиона человек.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене