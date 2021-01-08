«В России погибло бы больше». Ветеран ФСБ оценил штурм Капитолия

«Американцы не то что не были готовы. Несмотря на угрозы, которые поступали, для них это (штурм Капитолия – прим. НСН) немыслимо – чтобы устраивался такой бардак из-за смены президента. Они оказались морально не готовы. Для них это оказалось непривычно», - оценил действия охраны Капитолия эксперт.

По мнению Александра Гусака, в России аналогичные события прошли более жестко.

«В России обстановка совершенно другая. У нас традиции другие. Это понимает руководство России и народ понимает. Просто так у нас это не обойдется. Российская власть просто так свои позиции не отдаст. Все большие группы населения, которые могли бы собираться, уже доставляли бы в ближайшее отделение полиции. Российские правоохранительные органы силового назначения уже подготовлены к такому событию. Многие сотрудники участвовали в войнах, знают, что такое пустить кровь. ОМОН, Росгвардия не стояли бы в сторонке и наблюдали. Жертвы среди населения были бы. В России погибло бы больше – не пять человек», - считает ветеран ФСБ.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему Россия еще долго не сможет обойтись без «Альфы».

«Пока будет такой разгул терроризма, пока мы не договоримся с нашими основными оппонентами – США, Францией, Германией, Великобританией, нам трудно будет победить эту заразу», - заключил ветеран спецназа.

