«В России погибло бы больше». Ветеран ФСБ оценил штурм Капитолия
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН проанализировал штурм Капитолия и возможные беспорядки в России.
Офицер полиции Капитолия умер от ран, полученных во время беспорядков в Вашингтоне, следует из сообщения, размещенного на официальном сайте ведомства. Он стал пятым человеком, погибшим в результате штурма здания конгресса 6 января.
Ранее полицейский департамент штата Вашингтон подтвердил гибель четырех гражданских лиц в ходе протестов. Из-за штурма несколько высокопоставленных чиновников из Совета национальной безопасности США и глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку.
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН считает, что охрана Капитолия оказалась морально не готова к штурму здания, несмотря на данные о его подготовке.
«Американцы не то что не были готовы. Несмотря на угрозы, которые поступали, для них это (штурм Капитолия – прим. НСН) немыслимо – чтобы устраивался такой бардак из-за смены президента. Они оказались морально не готовы. Для них это оказалось непривычно», - оценил действия охраны Капитолия эксперт.
По мнению Александра Гусака, в России аналогичные события прошли более жестко.
«В России обстановка совершенно другая. У нас традиции другие. Это понимает руководство России и народ понимает. Просто так у нас это не обойдется. Российская власть просто так свои позиции не отдаст. Все большие группы населения, которые могли бы собираться, уже доставляли бы в ближайшее отделение полиции. Российские правоохранительные органы силового назначения уже подготовлены к такому событию. Многие сотрудники участвовали в войнах, знают, что такое пустить кровь. ОМОН, Росгвардия не стояли бы в сторонке и наблюдали. Жертвы среди населения были бы. В России погибло бы больше – не пять человек», - считает ветеран ФСБ.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему Россия еще долго не сможет обойтись без «Альфы».
«Пока будет такой разгул терроризма, пока мы не договоримся с нашими основными оппонентами – США, Францией, Германией, Великобританией, нам трудно будет победить эту заразу», - заключил ветеран спецназа.
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