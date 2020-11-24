«Штурм – дело 5 секунд». В «Альфе» оценили спасение детей в Колпино
В спецподразделении «Альфа» рассказали НСН, как стоило поступить с захватившим в заложники детей жителем пригорода Петербурга.
В пригороде Петербурга Колпино вооруженный топором мужчина захватил в заложники шестерых своих детей. Захватчиком оказался 38-летний Денис Бельтюков. Он выгнал жену на улицу, а шестерых детей держал в доме на Пролетарской улице. На место происшествия выехал спецназ. К настоящему моменту мужчина вышел из квартиры и сдался.
Ветеран спецподразделения «Альфа» Игорь Шевчук в эфире НСН рассказал, что нужно делать силовикам в таких случаях.
«Надо понять причину, почему человек совершает такой противоправный поступок. Время сейчас очень непростое для всех для нас, для большинства людей. Может, просто у него нервный срыв. Или он находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Мы не знаем», - сказал Шевчук.
По его словам, обезвредить преступника, если дойдет до штурма, будет несложно. «Если человек с топором, штурм – это дело пяти секунд. Зайти, обезвредить – это все достаточно легко», - добавил собеседник НСН.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН также оценил действия силовиков.
«Если человек совершил такой зверский поступок, захватив детей, то у него не совсем в порядке с головой. Или он находится под наркотическим или алкогольным опьянением. Или это стрессовая ситуация, которая была вызвана руганью с женой или другими бытовыми проблемами. Без выяснения ситуации, без переговоров, особенно с психологом, который бы по разговору и по внешнему виду мог определить ту ситуацию, в которую попали детишки и что с ними делать. Без переговоров и понимания ситуации никто предпринимать экстренных мер не будет. Если эти переговоры не привели к действиям, которые позволят спасти детей, то последнее средство – это силовое воздействие на этого недочеловека», - объяснил Гончаров.
Он усомнился в необходимости применения спецсредств при обезвреживании преступника. «Есть средства, которые позволяют усыпить или на время ослепить преступника. Но мы говорим о детях, поэтому рассчитать заряд светошумовой гранаты или спецгаза будет сложно. Вариант такой может быть рассмотрен, но дети – самое главное», - подчеркнул ветеран спецслужб.
Ранее сообщалось, что самому младшему среди удерживаемых в заложниках детей в Колпино было 3 года, а старшему - 15 лет.
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