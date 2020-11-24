«Штурм – дело 5 секунд». В «Альфе» оценили спасение детей в Колпино

По его словам, обезвредить преступника, если дойдет до штурма, будет несложно. «Если человек с топором, штурм – это дело пяти секунд. Зайти, обезвредить – это все достаточно легко», - добавил собеседник НСН.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН также оценил действия силовиков.

«Если человек совершил такой зверский поступок, захватив детей, то у него не совсем в порядке с головой. Или он находится под наркотическим или алкогольным опьянением. Или это стрессовая ситуация, которая была вызвана руганью с женой или другими бытовыми проблемами. Без выяснения ситуации, без переговоров, особенно с психологом, который бы по разговору и по внешнему виду мог определить ту ситуацию, в которую попали детишки и что с ними делать. Без переговоров и понимания ситуации никто предпринимать экстренных мер не будет. Если эти переговоры не привели к действиям, которые позволят спасти детей, то последнее средство – это силовое воздействие на этого недочеловека», - объяснил Гончаров.

Он усомнился в необходимости применения спецсредств при обезвреживании преступника. «Есть средства, которые позволяют усыпить или на время ослепить преступника. Но мы говорим о детях, поэтому рассчитать заряд светошумовой гранаты или спецгаза будет сложно. Вариант такой может быть рассмотрен, но дети – самое главное», - подчеркнул ветеран спецслужб.

Ранее сообщалось, что самому младшему среди удерживаемых в заложниках детей в Колпино было 3 года, а старшему - 15 лет.

