Ветеран «Альфы»: Мы не дали Россию ввергнуть в гражданскую войну
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал в эфире НСН, как подразделение отмечает юбилей.
Сегодня свой юбилей отмечает управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России – легендарная «Альфа». Подразделение было создано в июле 1974 года, первоначально в него входили всего 30 человек.
Как встречает свой праздник знаменитая группа спецназа, в эфире НСН рассказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«45 лет для подразделения – это огромный промежуток времени. Много поколений наших офицеров прослужили в подразделении. Сегодня у нас была торжественная часть, и мы видим, что сейчас служат уже наши «дети». По всем показателям - и по техническим возможностям, и по физическому потенциалу наших офицеров - подразделение на порядки выше, чем были мы, когда начинали в 1974 году. Все было по-другому, была другая страна. Как бы историю ни писали, но без нашего подразделения, когда нас толкали, чтобы развязать гражданскую войну в 1991-м, в 1993-м, наши офицеры приняли правильное решение. Никто не стал стрелять в мирное население. Все, кто был в Верховном Совете, живы. Даже этих двух пунктов достаточно, чтобы сказать нашим офицерам «большое спасибо». Не говоря о том, сколько мы провели операций. К сожалению, мы потеряли 32 человека погибшими. Нет другого такого подразделения в нашей стране, в котором было бы столько Героев России и Героев Советского Союза», - рассказал он.
Одним из самых трагичных для «Альфы» оказался захват школы в Беслане в сентябре 2004 года. В ходе освобождения заложников погибло трое «альфовцев» - майоры Александр Перов и Вячеслав Маляров и прапорщик Олег Лоськов.
«В Беслане штурма не было. Это был жест отчаяния, чтобы спасти детей. Вячеслав Бочаров, например, который сейчас является зампредседателя Общественной палаты, закрывал ребенка. Он получил страшнейшее ранение. Он ничего не штурмовал, просто спасал детей. Отсюда такие потери. Когда выносили детей, многие получили страшные ранения. Когда заходишь в эту школу в Беслане, там сейчас музей, там надпись во всю стену: «Альфа» и «Вымпел» – спасибо, ребята!» - рассказал Гончаров.
Он уверен, что Россия еще долго не сможет обойтись без «Альфы». «Пока будет такой разгул терроризма, пока мы не договоримся с нашими основными оппонентами – США, Францией, Германией, Великобританией, нам трудно будет победить эту заразу», - заключил ветеран спецназа.
Отметим, что во время освобождения заложников в Беслане ЦСН ФСБ потерял 10 сотрудников. Помимо троих «альфовцев» погибли семеро спецназовцев подразделения «Вымпел».
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