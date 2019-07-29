Ветеран «Альфы»: Мы не дали Россию ввергнуть в гражданскую войну

Сегодня свой юбилей отмечает управление «А» Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России – легендарная «Альфа». Подразделение было создано в июле 1974 года, первоначально в него входили всего 30 человек.

Как встречает свой праздник знаменитая группа спецназа, в эфире НСН рассказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«45 лет для подразделения – это огромный промежуток времени. Много поколений наших офицеров прослужили в подразделении. Сегодня у нас была торжественная часть, и мы видим, что сейчас служат уже наши «дети». По всем показателям - и по техническим возможностям, и по физическому потенциалу наших офицеров - подразделение на порядки выше, чем были мы, когда начинали в 1974 году. Все было по-другому, была другая страна. Как бы историю ни писали, но без нашего подразделения, когда нас толкали, чтобы развязать гражданскую войну в 1991-м, в 1993-м, наши офицеры приняли правильное решение. Никто не стал стрелять в мирное население. Все, кто был в Верховном Совете, живы. Даже этих двух пунктов достаточно, чтобы сказать нашим офицерам «большое спасибо». Не говоря о том, сколько мы провели операций. К сожалению, мы потеряли 32 человека погибшими. Нет другого такого подразделения в нашей стране, в котором было бы столько Героев России и Героев Советского Союза», - рассказал он.