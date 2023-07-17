В России подготовили проект об электронных водительских правах

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, которые приравняет электронные водительские права к физическим. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Электронное водительское удостоверение появилось на «Госуслугах Авто»

В нем говорится, что предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения портала «Госуслуги», приравнивается к предъявлению таких документов.

Электронные водительские права в ближайшие годы не смогут заменить оригинальные документы, но цифровизация в этой области позволит инспекторам эффективнее работать с базами данных, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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