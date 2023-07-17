В России подготовили проект об электронных водительских правах
Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, которые приравняет электронные водительские права к физическим. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В нем говорится, что предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения портала «Госуслуги», приравнивается к предъявлению таких документов.
Электронные водительские права в ближайшие годы не смогут заменить оригинальные документы, но цифровизация в этой области позволит инспекторам эффективнее работать с базами данных, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине назвал дату новой встречи в формате «Рамштайн»
- В Херсонской области собралась многокилометровая пробка в направлении Крыма
- База ЧВК «Вагнер» в Молькино Краснодарского края прекратит свое существование
- Отдыхающих в Крыму детей вывезут домой по «зеленым коридорам»
- Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-полицейского 130 миллионов рублей
- Внучка секретаря СНБО Данилова оправдалась за клип «Кайф» в Киеве
- Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
- Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу
- Минюст признал нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа»
- Украинского морпеха будут судить за расстрел жителей Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru