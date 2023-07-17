В России подготовили проект об электронных водительских правах

В нем говорится, что предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения портала «Госуслуги», приравнивается к предъявлению таких документов.

Электронные водительские права в ближайшие годы не смогут заменить оригинальные документы, но цифровизация в этой области позволит инспекторам эффективнее работать с базами данных, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.



