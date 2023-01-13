Электронное водительское удостоверение появилось на «Госуслугах Авто»
Электронная версия водительских прав стала доступна в приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщили в Минцифры.
Кроме того, в приложении появилась цифровая копия второго основного документа водителя — свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).
«Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей», — отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
Предъявить электронные документы можно, выбрав их в приложении и показав сотруднику ДПС предоставленный «Госуслугами Авто» QR-код. Инспектор считает код через специальную программу, и данные автоматически загрузятся из базы ГИБДД.
При этом в Минцифры подчеркнули, что даже при наличии электронных прав гражданам необходимо иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.
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