Электронные водительские права назвали «модной фишкой» для москвичей

Электронные водительские права в ближайшие годы не смогут заменить оригинальные документы, но цифровизация в этой области позволит инспекторам эффективнее работать с базами данных, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

Накануне в Минцифры сообщили, что электронная версия водительских прав стала доступна в приложении «Госуслуги Авто». Предъявить электронные документы можно будет через специальный QR-код. При этом даже при наличии электронных прав гражданам необходимо иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Ломанов отметил, что в ближайшее время замена пластикового документа невозможна, в некоторых регионах это будет проблематично.

«В это приложение можно заносить паспортные данные на автомобили и водительские удостоверения водителей, это в рамках цифровизации общества проходит. Нужно понимать, что это не замена пластиковой карточки, это всего лишь параллельная история, которая дает возможность более структурно работать с базами данных. Учитывая наши реалии, давайте будем честны, это модная фишка для определенной категории водителей», - объяснил Ломанов.

Собеседник НСН подчеркнул, что подобная система может работать далеко не во всех регионах страны, также в будущем могут появиться мошенники в этой области.