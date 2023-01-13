Электронные водительские права назвали «модной фишкой» для москвичей

Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил в эфире НСН, почему электронное водительское удостоверение не сможет заменить привычные документы.

Электронные водительские права в ближайшие годы не смогут заменить оригинальные документы, но цифровизация в этой области позволит инспекторам эффективнее работать с базами данных, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.

Накануне в Минцифры сообщили, что электронная версия водительских прав стала доступна в приложении «Госуслуги Авто». Предъявить электронные документы можно будет через специальный QR-код. При этом даже при наличии электронных прав гражданам необходимо иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Ломанов отметил, что в ближайшее время замена пластикового документа невозможна, в некоторых регионах это будет проблематично.

«В это приложение можно заносить паспортные данные на автомобили и водительские удостоверения водителей, это в рамках цифровизации общества проходит. Нужно понимать, что это не замена пластиковой карточки, это всего лишь параллельная история, которая дает возможность более структурно работать с базами данных. Учитывая наши реалии, давайте будем честны, это модная фишка для определенной категории водителей», - объяснил Ломанов.

Собеседник НСН подчеркнул, что подобная система может работать далеко не во всех регионах страны, также в будущем могут появиться мошенники в этой области.

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«Система работала уже года два в тестовом режиме, но заменой она не станет. Мы все прекрасно понимаем, что цифра имеет один большой минус – зависит от электричества. Если у вас смартфон сел, вы ничего показать не сможете. В Москве это работает, я пробовал, а уедем на Алтай, где не работает связь, будет сложнее. В некоторых регионах у инспектора нет никакого гаджета с собой. А в некоторых регионах показать что-то на мобильном телефоне может помешать мороз. Есть вероятность, что системы будут ломать, могут продавать липовые документы тем, кто лишился прав, по базе это может даже как-то проходить. Но я с таким не сталкивался, электронных подделок сегодня практически не существует», - добавил автоэксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЦифровизацияВодительское УдостоверениеГИБДД
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