В России подготовили проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей

Нововведения позволят автовладельцам экономить время при получении государственных услуг. Не будет необходимости повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автомобилем.

В прошлом году был также доработан приказ министерства о порядке проведения медосвидетельствования. Приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Согласно ему передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркодиспансеры начнут по месту жительства водителей.

В среднем 30 часов вождения мало для успешной сдачи экзамена на права, человек не сможет освоить важные нюансы поведения на дороге, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. Так он прокомментировал предложение разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном, после 30 часов занятий с инструктором вместо 56.



