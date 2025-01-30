В России подготовили проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей
Данные диспансеризации предложили использовать для оформления медсправок водителям. В этом случае им не нужно будет проходить обследования повторно. Соответствующий законопроект подготовлен Минздравом России, сообщила пресс-служба ведомства.
Нововведения позволят автовладельцам экономить время при получении государственных услуг. Не будет необходимости повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автомобилем.
В прошлом году был также доработан приказ министерства о порядке проведения медосвидетельствования. Приказ вступит в силу с 1 сентября текущего года. Согласно ему передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркодиспансеры начнут по месту жительства водителей.
В среднем 30 часов вождения мало для успешной сдачи экзамена на права, человек не сможет освоить важные нюансы поведения на дороге, заявил ранее НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский. Так он прокомментировал предложение разрешить россиянам сдавать на водительские права экстерном, после 30 часов занятий с инструктором вместо 56.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru