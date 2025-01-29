«Если только не влезет»: В России таксисты не могут отказать в поездке из-за веса

«В России никаких ограничений нет, есть правила перевозки пассажиров в легковом такси, там ничего не сказано про вес. Поэтому сажать можно всех и везти спокойно. Таксист не может не посадить клиента, клиент может настаивать, а потом в суд подать. Бывают всякие случаи, конечно. Я не слышал, чтобы у нас в стране отказывали пассажиру в перевозке из-за веса. Если человек просто не влезет в автомобиль, ему откажут. Человек может просто выбрать машину больше, другие габариты. Пока дискриминации никакой я не вижу, но в целом человек может пожаловаться, так как в законе это не прописано нигде. У нас еще из-за нетрезвого состояния много раз отказывали везти, полно случаев таких. Но это другая ситуация», - рассказал он.

Ранее в Госдуме предложили оснащать автомобили такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне машины. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Депутаты считают, что это позволит повысить безопасность как пассажиров, так и водителей, передает «Радиоточка НСН».

