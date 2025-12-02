Скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году

Скрытая безработица, набирающая темпы в 2025 году, с высокой вероятностью сохранится и в 2026-м. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» дал помощник депутата Госдумы и преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин, отметив, что число работников, переведённых на сокращённое рабочее время, может достигнуть 4-5 миллионов человек.

По текущим данным служб занятости, за последние три месяца 254 тысяч россиян оказались в режиме простоя, неполной занятости или под угрозой увольнения. При этом работодатели все чаще избегают сокращений, предпочитая перевод сотрудников на неполный день или сокращенную неделю. Доля работников, которым уменьшили нагрузку, поднялась более чем в три раза за несколько месяцев: сейчас в компаниях, принявших такие решения, в сокращенном режиме трудится более половины персонала против 15% летом.

Мосягин связал рост скрытой безработицы с замедлением экономики, высокими кредитными ставками и слабым потребительским спросом. По его оценке, при сохранении текущей экономической политики компании и дальше будут удерживать персонал, снижая нагрузку вместо увольнений. На основании данных Росстата и выборочных исследований он предположил, что число сотрудников, попавших в сегмент скрытой безработицы, может достичь 6% трудоспособного населения страны.

Экономист отметил, что такой сценарий возможен лишь при одновременном действии нескольких негативных факторов: распространении сокращений по смежным отраслям, дальнейшем снижении темпов экономического роста и решениях бизнеса ограничиваться уменьшением рабочего времени и зарплат, передает «Радиоточка НСН».

