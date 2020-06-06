В России падает коэффициент заражений по COVID-19
Коэффициент распространения коронавируса в России снижается. В субботу, 6 июня, он составил 0,97. В столице обновлен недельный минимум - 0,81, информирует ТАСС.
Накануне общероссийский показатель составлял 0,98, столичный - 0,83.
В тройку регионов с наибольшим числом инфицирований, где коэффициент снизился менее 1, кроме Москвы входят Калужская область (0,97) и Дагестан (0,98). На уровне 1 остаются Санкт-Петербург, Тульская и Ростовская области.
По данным на субботу, 6 июня, в России за сутки зафиксировано 8 855 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся - 458 689 человек.
Напомним, коэффициент распространения коронавируса рассчитывается с учетом количества людей, которых может заразить один инфицированный до изоляции. При соблюдении требований к свободному коечному фонду и охвату тестированием регионы, где коэффициент составляет менее 1, могут начать смягчение ограничительных мер. При снижении коэффициента до 0,8 и ниже, регион может перейти ко второму этапу, при 0,5 и менее — к третьему.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.
«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало», - напомнил специалист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru