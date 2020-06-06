В России падает коэффициент заражений по COVID-19

По данным на субботу, 6 июня, в России за сутки зафиксировано 8 855 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся - 458 689 человек.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса рассчитывается с учетом количества людей, которых может заразить один инфицированный до изоляции. При соблюдении требований к свободному коечному фонду и охвату тестированием регионы, где коэффициент составляет менее 1, могут начать смягчение ограничительных мер. При снижении коэффициента до 0,8 и ниже, регион может перейти ко второму этапу, при 0,5 и менее — к третьему.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.

«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало», - напомнил специалист.



