В России ожидают рост «паленки» из-за запрета на алкоголь

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн считает, что на время распространения нового коронавируса COVID-19 в России следует ограничить продажу крепких спиртных напитков, сообщает «Интерфакс».

Брюн отметил, что употребление алкоголя повышает риск заболеть коронавирусом. Однако, главный нарколог страны выступил против введения сухого закона в России.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, что в России около 30 процентов алкогольного рынка составляет нелегальная продукция.

«У нас в стране существует разветвленная нелегальная сеть поставки алкоголя в любой регион России. Почему? Потому что в бутылке водки, которая сейчас стоит 260 рублей, 180 рублей - это акциз и НДС. Медицинский спирт спокойно перемещается по стране, водочные комплекты можно легально заказать в интернете. Ребята в гаражах отливают эти бутылки, продают их, в них разливают нелегальную водку и поставляют в магазины без лицензий, которые продают эту водку тем, кого знают в лицо. Таким образом, в стране продается порядка 30 млн декалитров нелегальной алкогольной продукции. Поэтому, если остановить продажу легальной продукции, она моментально заместится нелегальной, и ее объем вырастет до 50 процентов на рынке, как это было в 2015 году», - пояснил Косарев.