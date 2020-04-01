У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Аналитики зафиксировали в России рост спроса на алкоголь. Как отмечает РБК, в период с 23 по 29 марта наши соотечественники потратили в винных магазинах почти на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник отмечает, что из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности следует, что быстрый рост трат на алкогольную продукцию начался в конце марта – в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.

При этом, отмечается, что в последнюю неделю марта обвально сократились (в годовом исчислении) расходы наших соотечественников на развлечения (минус 78,1%), спорт (минус 52,6%) и одежду (минус 51%)